Молдавские власти использовали в предвыборных целях освобождение из Афганистана пленных вертолетчиков

Накануне выборов занимающий должность президента Игорь Додон сообщил об освобождении находившихся в плену в Афганистане молдавских пилотов "по его личной просьбе".

Об этом Додон объявил в понедельник на специально проведенном брифинге для прессы.

Он пообещал родственникам освобожденных, что они скоро с ними свяжутся. "После брифинга через несколько минут вам позвонят. Я не мог заранее сообщить, это была секретная операция, любая утечка информации могла ей навредить", - сказал Додон.

Додон также объявил, что оба освобожденных пилота уже находятся в одном из госпиталей Москвы и поблагодарил за помощь сына Генпрокурора России Игоря Чайку, известного своими сомнительными бизнес-связями с Додоном.

Примечательно, что еще в апреле 2018 года лидер "Нашей партии" Ренато Усатый обвинил молдавские власти в корыстной сделке и в преднамеренном содержании в афганском плену молдавских летчиков.

Тогда, бывший мэр Бельц Ренато Усатый в эфире телеканала JurnalTV, а затем в социальных сетях, предоставил видеокадры с пленными летчиками, где они представляются и называют последнюю дату выхода с ним на связь - 22 декабря 2017 года.

В этой связи Усатый рассказал, что им была разработана спецоперация по освобождению из Афганистана молдавских летчиков авиакомпании Valan, однако узнав об этом молдавские власти решили воспрепятствовать операции и использовать пленных летчиков в своих предвыборных играх на предстоящих парламентских выборах.

Как отметил Ренато Усатый, его переговоры с пленниками ведутся через посредника с сентября 2017 года, чему подтверждением являются и видеообращения летчиков. Более того, об этих переговорах известно и представителям молдавских спецслужб, которые общались на эту тему Усатым.

Он подчеркнул, что согласно разработанной спецоперации, летчики должны были быть доставлены в афганский Мазари-Шариф, откуда в обмен на Усатого они должны были быть переправлены в узбекский Термез и далее на родину.

Однако, как заявил Усатый, 11 апреля 2018 года стало известно о том, что лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и занимающий должность президента Игорь Додон договорились о выкупе в сумме 2 миллиона долларов, однако они же поставили условие, чтобы летчиков освободили накануне парламентских выборов.

Принадлежащий молдавской компании Valan вертолет участвовал в гуманитарной операции в Афганистане под эгидой ООН и был сбит талибами в ноябре 2015 года. Два молдавских летчика были захвачены в плен. С тех пор, власти Молдовы ограничились лишь нескольким короткими комментариями о том, что "ведутся работы по спасению молдавских граждан".