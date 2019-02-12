Постоянно сотрудничавшая с Плахотнюком партия Додона объявила «постоянный протест»

Решение об этом было объявлено на проведенном в понедельник митинге протеста перед зданием Центризбиркома, куда был везены сотни сторонников занимающего должность президента Игоря Додона.

Акция состоялась после того, как в пятницу Центризбирком высказал свое формальное предупреждение Додону о недопустимости ведения агитации за Партию коммунистов.

О новом тактическом ходе поддерживающей Додона Партии социалистов объявил один из ее лидеров Влад Батрынча.

"Мы объявляем постоянный протест, мы будем протестовать, пока в Молдове не победит демократия", - объявил Батрынча.

Судя по его выступлению, Партия социалистов считает проходящие в Молдове выборы свободными. "Мы пришли сюда, чтобы отстоять честные выборы", - заявил Батрынча, являющийся в этой партии Исполнительным секретарем.

Примечательно, что Партия социалистов неоднократно обвинялась в прямом сотрудничестве с правящим режимом олигарха Владимира Плахотнюка. Среди подобного рода примеров: формирование коалиций с ДПМ в большинстве районных советов, участие в изменении Конституции с целью назначения лояльного Плахотнюку Генпрокурора, подписание Додоном законов о налоговой амнистии, о введении режима duty-free для продажи топливо в аэропорту Кишинева, утверждение Додоном всех подконтрольных Плахотнюку судей и послов, министров, а также совместное утверждение смешанной избирательной системы.

Идею постоянного протеста придумали и продвигают участники гражданской платформы OccupyGuguță, реально выступающие против незаконных действий молдавских политиков, включая представителей Партии социалистов.

Ранее уже сообщалось, что с 2011 года, когда Игорь Додон возглавил Партию социалистов, это политформирование неоднократно было уличено в присвоении чужих идей и инициатив. В частности, ПСРМ переняла абсолютное большинство своих программных тезисов у Партии коммунистов, включая красный партийный цвет и партийно-агитационную символику. Позже, ряд программных принципов был "позаимствован" у партии Ренато Усатого.