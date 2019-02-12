Канду с Додоном спорят о том, кто более подло поступил с пленными пилотами в Афганистане ...

Председатель парламента, вице-председатель Демпартии Андриан Канду обвинил занимающего должность президента Игоря Додона в том, что он преднамеренно затянул на 4 месяца возвращение захваченных в плен в Афганистане молдавских пилотов.

В то же время, Канду ничего не сообщил о том, почему все это время он, а такжедругие представители власти молчали об этом.

"Как человек, который по характеру занимаемой должности был в курсе действий, направленных на освобождение молдавских заложников, я знаю, что они должны были вернуться на родину еще 4 месяца назад, когда завершились переговоры по их освобождению. Потом что-то сорвалось. Кое-кто приказал похитителям задержать заложников, и отправить их домой через Москву. Наши власти уже 4 месяца пытаются выяснить, кто и зачем это сделал", - заявил Андриан Канду.

В этой связи Канду обвинил Додона в том, что он держит в Москве двух молдавских пилотов в качестве заложников, чтобы воспользоваться их освобождением в предвыборных целях.

В свою очередь, Додон упрекнул своих оппонентов, "которые остались недовольны сегодняшней прекрасной новостью". "А что делали вы целых три года для спасения заложников, чтобы сейчас критиковать за то, чтобы они не были освобождены на несколько месяцев, недель или дней раньше?", - написал Додон в соцсетях.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник на специально проведенном брифинге для прессы Додон объявил об освобождении находившихся в плену в Афганистане молдавских пилотов "по его личной просьбе".

Додон также объявил, что оба освобожденных пилота уже находятся в одном из госпиталей Москвы и поблагодарил за помощь сына Генпрокурора России Игоря Чайку, известного своими сомнительными бизнес-связями с Додоном.

Примечательно, что еще в апреле 2018 года лидер "Нашей партии" Ренато Усатый обвинил молдавские власти в корыстной сделке и в преднамеренном содержании в афганском плену молдавских летчиков и о намерении использовать пленных летчиков в своих предвыборных играх на предстоящих парламентских выборах.

Как заявил Усатый, 11 апреля 2018 года стало известно о том, что лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и занимающий должность президента Игорь Додон договорились о выкупе в сумме 2 миллиона долларов, однако они же поставили условие, чтобы летчиков освободили накануне парламентских выборов.

Принадлежащий молдавской компании Valan вертолет участвовал в гуманитарной операции в Афганистане под эгидой ООН и был сбит талибами в ноябре 2015 года. Два молдавских летчика были захвачены в плен. С тех пор, власти Молдовы ограничились лишь нескольким короткими комментариями о том, что "ведутся работы по спасению молдавских граждан".