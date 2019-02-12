Башкан Гагаузии ведет незаконную агитацию за партию Додона ...

(ВИДЕО) Глава Гагаузской автономии Ирина Влах была уличена в незаконной агитации в ходе своей встречи в Турции с выходцами из Гагаузии, проживающими в этой стране.

Встреча Влах с гражданами Молдовы прошла в Стамбуле 10 февраля и имела откровенно предвыборный характер с агитацией за Партию социалистов и "Игоря Николаевича" (очевидно, Додона, несмотря на то, что он сам объявил, что "не участвует в предвыборной кампании").

Видеокадры со встречи появились в одной из групп в сосетях.

Выступая перед собравшимися, Влах объявила, что "24 февраля надо выйти на эти выборы и проголосовать за ту партию, которая помогает и поддерживает Гагаузию – это Партия Социалистов".

"Возьмите бюллетени, в которых будут партии, и найдите там звездочку, Партия социалистов будет написано, и проголосуйте за эту партию. В Гагаузии за неё проголосуют 100%. И есть другой бюллетень, там тоже будет звездочка, и там будет кандидат от Партии социалистов Георгий Пара. За него надо тоже проголосовать", - призвала она присутствующих.

Башкан Ирина Влах, которая также является членом правительства Павла Филипа, сообщила о достигнутой договоренности с руководством Турции "никого не трогать" на выборах, имея в виду проблему нелегального нахождения в Турции ряда молдавских граждан

Согласно ее же заявлениям, вместе с ней на эту агитационную встречу в Турцию приехали 50 артистов, а также несколько членов Исполкома Гагаузии.

Центральная избирательная комиссия пока никак не отреагировала на факт привлечения админресурса в ходе агитации за считающую себя оппозиционной Партии социалистов.