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Россия обвинила США в подготовке переворота в Молдове

Опубликовано : 12 февраль 2019 г. 16:23 | Просмотров: 1580 | Категория: Власть

МИД России считает, что США вмешиваются в предвыборную кампанию в Молдове, действуя по аналогии с ситуацией в Венесуэле, Сирии и Украине.

Об этом говорится в распространенном во вторник Комментарии МИД России.

По мнению МИД России, «вмешательство во внутренние дела зарубежных государств давно стало фирменным стилем внешней политики Вашингтона». "Сегодня это особенно ярко проявляется на примере Венесуэлы, где США по сути пытаются осуществить государственный переворот. Из той же серии оккупация ими части территории Сирии после неудачных попыток устранить законное правительство в Дамаске. В этом ряду – и ручное управление киевским националистическим режимом, захватившим власть с американской помощью. Схожую участь, похоже, готовят и для Молдавии", - отмечается в документе.

Российское ведомство уточнило, что у официальной Москвы создалось такое впечатление "из поведения Посла США в Кишиневе Д.Хогана", который, как считает МИД России, "сразу после вступления в должность прошлой осенью, принялся деятельно участвовать в молдавских внутренних процессах".

"Если победитель не устроит Вашингтон, молдаванам грозят разрывом связей с Западом и даже повторением украинского майдана", - говорится в Комментарии МИД России.

"Недипломатичные манеры американского Посла наглядно отражают привычки США не утруждать себя понятием суверенитета и, сочетая угрозы с посулами, навязывать свою волю. Очень не хотелось бы, чтобы Молдавия стала очередным полем для подобных безответственных экспериментов, разрушивших Ирак и Ливию, ввергнувших в пучину кровавых конфликтов Сирию и Украину", - заявляет российский МИД.

В этой связи Россия выразила уверенность, что "народ Молдавии сможет самостоятельно определиться со своими предпочтениями на предстоящих 24 февраля с.г. парламентских выборах без советов из Вашингтона".

Примечательно, что официальная Москва обвинила Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Молдовы после того, как президент России Владимир Путин объявил о целом ряде мер, связанных с обеспечением победы Партии социалистов контролируемого из Кремля Игоря Додона, который занимает должность президента Молдовы и полностью контролируется из Москвы. Среди этих мер: заявленные послабления для молдавских мигрантов в случае их приезда в Молдову на выборы, а также обещание полной отмены  отмена пошлин на молдавские товары в случае победы партии Додона.


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