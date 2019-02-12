Додон назвал Молдову «компромиссом» ...

Такое заявление Додон сделал в понедельник в эфире контролируемого им телеканала AccentTV, рассказывая о своих планах по посещению Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в Мюнхене в период с 15 по 17 февраля.

Любитель пофотографироваться с эстрадными звездами и лидерами ведущих стран мира, Додон сообщил, что на этот раз примет участие в мероприятии "не для селфи" с главами крупнейших держав.

"Я им сказал, партнерам европейским: Я хочу с вами встретиться не для селфи, не для фотографий. Я хочу вот так без камер, без прессы сесть и поговорить о ситуации в Молдове", - передал Додон содержание своего разговора с неизвестными собеседниками.

Додон заверяет, что он способен убедить всех европейских лидеров "договориться по Молдове", назвав представляемую им страну "компромиссом".

"Это будет только плюс для нас, потому что если Молдова появится в повестке дня крупных держав, как возможный компромисс между Западом и Россией, думаю, мы сможем быстро решить очень много проблем, которые есть в Молдове", - отметил Додон.

Игорь Додон занимает должность президента Молдовы с 23 декабря 2016 года. Считается подчиненным олигарху Владимиру Плахотнюку пророссийским политиком и ставленником кремлевской администрации.