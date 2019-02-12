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Госсекретарь США назвал Путина угрозой для демократий во всем мире

Опубликовано : 12 февраль 2019 г. 23:10 | Просмотров: 421 | Категория: Мир

Находящийся с визитом в Словакии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин намеревается подорвать демократию по всему миру.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе выступления пред студентами-журналистами в Братиславе.

"Не поддавайтесь иллюзиям, Владимир Путин полон решимости подорвать демократии во всем мире! Мы должны быть очень откровенны в этом вопросе", - заявил Помпео, цитируемый AFP. Кроме того, он призвал словаков защитить себя от экономических и других средств, используемых Китаем, чтобы создать зависимость и манипулировать политической системой. "Соединенные Штаты были вместе со словаками в качестве друзей и партнеров на протяжении последних 30 лет, и мы будем продолжать поддерживать их в ближайшие десятилетия", - добавил госекретарь США.

Перед визитом в Словакию, Помпео посетил Венгрию, где заявил, что зависимость от российского природного газа и дружба между политическим руководством Венгрии и президентом России Владимиром Путиным представляют угрозу для национальной безопасности Венгрии.

"Мы не должны позволять Путину вбивать клинья между друзьями в НАТО", - заявил Помпео на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Питером Сиярдом. Со своей стороны, Саятто сказал, что критика Будапешта в отношении будапештской дипломатии пошла в неверном направлении, поскольку другие европейские страны также заключили энергетические соглашения с Россией. "На европейской политической арене нет лицемерия и политкорректности", - сказал он.

Из Словакии Майк Помпео отправляется в Польшу, где состоится конференция, посвященная влиянию Ирана на Ближнем Востоке.


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