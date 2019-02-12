Сорос призвал европейцев проснуться и не повторить судьбу Советского Союза ...

Сорос заявил об этом в своей статье "Европа, пожалуйста, проснись", опубликованной на сайте Project Syndicate. Он считает, что если "находящееся в спячке" население Евросоюза не проснется, "то ЕС распадется, как Советский Союз в 1991 году. Но ни руководители, ни обычные граждане не понимают, что наступает решающий момент".

По мнению известного финансиста, на грядущих в мае выборах в Европарламент антиевропейские силы могут сильно упрочить свои позиции.

Он считает, что все еще есть возможность обосновать необходимость сохранения ЕС, но это требует радикальных изменений в Евросоюзе. "Нынешнее руководство напоминает политбюро времен распада Советского Союза, которое продолжает издавать указы, как-будто они все еще актуальны".

Утверждая о необходимости реформирования партийных систем, миллиардер приводит в пример Германию, где рост популярности крайне правой "Альтернативы для Германии" стал сюрпризом для правящей ХДС/ХСС, и Великобританию, где противоречия внутри как консерваторов, так и лейбористов привели к нынешней ситуации вокруг Brexit.

Сорос выступил с особой критикой в адрес Европейской народной партии, чьи представители сегодня руководят в исполнительных структурах Евросоюза.

"Когда речь идет о трансъевропейских альянсах, ситуация еще хуже. Национальные партии, по крайней мере, имеют некоторые корни в прошлом, но трансъевропейские альянсы полностью продиктованы личными интересами партийных лидеров. Европейская народная партия (ЕНП) является худшим преступником. ЕНП почти полностью лишена принципов, о чем свидетельствует ее готовность разрешить постоянное членство в Fidesz премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы сохранить свое большинство и контролировать распределение высших руководящих должностей в ЕС. Антиевропейские силы могут выглядеть неплохо в сравнении: по крайней мере, у них есть некоторые принципы, даже если они одиозны", - отмечает Джордж Сорос, добавив, что "трудно понять, как проевропейские партии могут победить на выборах в мае, если они не ставят интересы Европы выше своих собственных".

В 2016 году Джордж Сорос заявил, что после прошедшего в Великобритании референдума об отделении, Евросоюз оказался "на грани краха".