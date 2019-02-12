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Послу России в Кишиневе вручена Нота протеста

Опубликовано : 13 февраль 2019 г. 16:39 | Просмотров: 701 | Категория: Власть

Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции, где ему была вручена Нота протеста в связи с отказом российских властей допустить молдавских дипломатов к молдавским пилотам, освобожденным из плена в Афганистане и вывезенным в Россию.

Как сообщается в пресс-релизе МИДЕИ, послу было выражено недоумение в связи с нарушением российской стороной положений и норм международного права, установленных Венской конвенцией о консульских сношениях, Венской конвенцией о дипломатических сношениях и Молдавско-российской консульской конвенцией.

Кишинев считает, что власти Российской Федерации продолжают затягивать доступ молдавской делегации к гражданам Республики Молдова, отказываются сообщать информацию об их месте нахождения, состоянии здоровья; и называет это отношение преднамеренной провокацией, наносящей серьезный вред двусторонним отношениям.

Молдавское внешнеполитическое ведомство также отмечает, что российскому послу было выражено беспокойство в связи с тем, что эта ситуация может стать драматической с недопустимым политическим вмешательством, посредством чего некоторые политические деятели Молдовы попытаются использовать ее в политических целях.

В свою очередь, посол России сообщил, что молдавские граждане находятся под опекой неправительственной организации, а правительство Российской Федерации не вовлечено в этот процесс.

Накануне, стало известно, что делегация молдавского МИДЕИ, в состав которой был включен и главврач правительственной поликлиники, вылетела в Москву с целью доставки на родину освобожденных из плена в Афганистане молдавских пилотов, несколькими днями ранее привезенных в Москву.

Делегации было отказано во встрече с пилотами под предлогом того, что их место нахождения не известно российским властям.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник на специально проведенном брифинге для прессы Додон объявил об освобождении находившихся в плену в Афганистане молдавских пилотов "по его личной просьбе".

Додон также объявил, что оба освобожденных пилота уже находятся в одном из госпиталей Москвы и поблагодарил за помощь сына Генпрокурора России Игоря Чайку, известного своими сомнительными бизнес-связями с Додоном.

Примечательно, что еще в апреле 2018 года лидер "Нашей партии" Ренато Усатый обвинил молдавские власти в корыстной сделке и в преднамеренном содержании в афганском плену молдавских летчиков и о намерении использовать пленных летчиков в своих предвыборных играх на предстоящих парламентских выборах.

Как заявил Усатый, 11 апреля 2018 года стало известно о том, что лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и занимающий должность президента Игорь Додон договорились о выкупе в сумме 2 миллиона долларов, однако они же поставили условие, чтобы летчиков освободили накануне парламентских выборов.

Принадлежащий молдавской компании Valan вертолет участвовал в гуманитарной операции в Афганистане под эгидой ООН и был сбит талибами в ноябре 2015 года. Два молдавских летчика были захвачены в плен. С тех пор, власти Молдовы ограничились лишь нескольким короткими комментариями о том, что "ведутся работы по спасению молдавских граждан".


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