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Молдова отзывает своего посла в России

Опубликовано : 13 февраль 2019 г. 20:03 | Просмотров: 1377 | Категория: Власть

Посол Молдовы в России Андрей Негуца будет отозван уже в ближайшее время.

Соответствующее решение подготовлено Министерством иностранных дел и европейской интеграции и направлено в правительство для утверждения.

Информацию об этом подтвердил журналистам пресс-секретарь министерства Александр Ройтман.

Пока не известны официальные мотивы отзыва посла из Москвы. В среду в МИДЕИ Молдовы был вызван посол России в Молдове, которому была вручена Нота протеста в связи с незаконным удержанием молдавских пилотов, освобожденных из плена в Афганистане и содержащихся в России.

Андрей Негуца входит в ближайшее окружение занимающего должность президента Игоря Додона и был назначен послом весной 2017 года.


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