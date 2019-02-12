Молдова отзывает своего посла в России
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Посол Молдовы в России Андрей Негуца будет отозван уже в ближайшее время.
Соответствующее решение подготовлено Министерством иностранных дел и европейской интеграции и направлено в правительство для утверждения.
Информацию об этом подтвердил журналистам пресс-секретарь министерства Александр Ройтман.
Пока не известны официальные мотивы отзыва посла из Москвы. В среду в МИДЕИ Молдовы был вызван посол России в Молдове, которому была вручена Нота протеста в связи с незаконным удержанием молдавских пилотов, освобожденных из плена в Афганистане и содержащихся в России.
Андрей Негуца входит в ближайшее окружение занимающего должность президента Игоря Додона и был назначен послом весной 2017 года.
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