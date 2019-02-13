Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе ...

Доктор истории Марк Ткачук сообщил, что объявленные главой Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ионом Штефэницэ "общественные слушания" по пилотному проекту "Ревитализация Парка им. Штефана чел Маре" являются профанацией и попыткой "заболтать проблему, имеющую глубинный общественный интерес".

Об этом Ткачук написал после того, как решил лично посетить объявленные властями слушания.

"Прибыв по указанному адресу в Агентство, я был удивлен, что, кроме господина Штефаницэ, на т.н. общественные слушания явились еще 2 человека (я не знаю, кто эти люди). Со стороны "разработчиков" проекта и представителей Агентства был только Ион Штефаницэ. Ну и камера телевизионного канала М-1, которая должна была как бы продемонстрировать абсолютное действительное равнодушие всех этих "интернет-горлопанов" к реальному положению дел", - отметил Ткачук.

Он подчеркнул, что возглавляющий Агентство по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ в качестве организатора слушаний и очевидного сторонника "ревитализации" Парка "не смог продемонстрировать главного". "Того первичного документа, на основании которого по указанию Агентства некоторые как бы архитекторы принялись с энтузиазмом рисовать все эти картинки, комиксы и проекты "модернизации". Дело в том, что законодательство, включая международное, которому должна безоговорочно соответствовать молдавская практика в этой сфере, очень четко прописывает действия властей в таких случаях", - заявил Ткачук, приведя положения Флорентийской Хартии 1981 года, которая обязывает проведение исчерпывающих предварительных исследований, гарантирующих, что работа по реставрации и воссозданию выполняется на научной основе.

"Итак, в нашем случае никакого подобного документа, никакого подобного предварительного исследования у Агентства нет. Никаких исследовательских работ не проводилось. Не привлекались профильные специалисты - ни в сфере истории архитектуры, истории города, ботаники, почвоведения. То есть нет того самого главного, что следует обсуждать. Ну, а комментировать какие-то цветные картинки, решая по ходу, где именно должен стоять памятник Пушкину или Штефану чел Маре - это верх легкомыслия и некомпететной вкусовщины", - написал Марк Ткачук, подчеркнув, что в таких условиях любые обсуждения являются "профанацией, иммитацией, попыткой навешать лапшу на уши и заболтать проблему, имеющую глубинный общественный интерес".

Накануне, когда Ион Штефаницэ объявил о намерении "ревитализировать" Центральный парк Кишинева, предоставив некие эскизы будущего, "улучшенного" Парка, Ткачук также подверг жесткой критике попытку властей изуродовать облик исторического центра Кишинева.

"Идиотам невозможно объяснить, что памятник истории и культуры, каковым является этот парк, нельзя модернизировать. Как нельзя модернизировать Летний сад в Санкт-Петербурге или в Петергофе, сады Боболли во Флоренции или Гайд-Парк в Лондоне. Его можно только реставрировать и поддерживать его профильное функционирование", - написал доктор истории Марк Ткачук.

Примечательно, что ранее Ион Штефаницэ не возражал против незаконного строительства принадлежащей лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку гостиницы на месте бывшего кафе "Гугуцэ" в Центральном парке Кишинева.

Нынешний Парк им. Штефана чел Маре является одним из старейших памятников пейзажной архитектуры в Кишиневе. Парк был построен в 1818 году по инициативе жены губернатора Александра Бехметьева. Под руководством городского землеустроителя Богдана Эйтнера, были положены ныне существующие аллеи.

В 1958 году, была заложена Аллея классиков, украшенная бюстами выдающихся молдавских писателей и деятелей культуры. В нем же была заложена и Аллея дружбы, где сажали деревья видные гости Кишинева, в том числе и первый космонавт Земли – Юрий Гагарин.