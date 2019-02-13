Додон грозится не подписать указ об отзыве посла Молдовы в России ...

Об этом Додон заявил российскому агентству ТАСС после того, как стало известно о подготовке постановления правительства по отзыву посла Молдовы из России.

"Отзыв послов - эксклюзивное право президента, которое не обойти", - сказал Додон. Кроме того, Додон надеется на отсутствие кворума в правительстве для принятия такого решения. "Надеюсь, глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая является членом кабинета, не поддержит решение об отзыве посла", - пояснил Додон корреспонденту агентства.

Вероятно, Додон в своих предположениях об отсутствии кворума исходит из того, что ряд министров сложили свои полномочия на период предвыборной кампании, а их заместители могут не иметь права голосовать на заседаниях правительства. В то же время, накануне, правительстве именно в таком составе приняло целый ряд законов "под ответственность правительства".

Додон не уточнил, что он и ранее отказывался подписывать ряд указов, в том числе кадрового характера, но всегда мирился с отстранением от должности на несколько минут, необходимых для подписания указов председателем парламента Андрианом Канду.

Действующий посол Молдовы в России Андрей Негуца входит в ближайшее окружение занимающего должность президента Игоря Додона и был назначен послом весной 2017 года.

В среду пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Александр Ройтман сообщил журналистам, что решение об отзыве Негуцы подготовлено и направлено в правительство для утверждения.

Пока не известны официальные мотивы отзыва посла из Москвы. Также в среду, в МИДЕИ Молдовы был вызван посол России в Молдове, которому была вручена Нота протеста в связи с незаконным удержанием молдавских пилотов, освобожденных из плена в Афганистане и содержащихся в России.