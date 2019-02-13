Башкан Гагаузии отказалась поддержать отзыв посла Молдовы из России ...

По мнению Главы Гагаузии Ирины Влах, именно без Андрея Негуцы не смогут развиваться связи Гагаузии с регионами России.

Об этом говорится в распространённом в четверг Заявлении башкана Гагаузии Ирины Влах в связи с намерением правительства отозвать посла Молдовы в России Андрея Негуцы с должности.

Влах, которая является по должности еще и членом правительства, заявила, что "категорически" не приемлет инициативу Министерства иностранных дел и европейской интеграции об отзыве посла Молдовы в Российской Федерации.

"Очевидно, что этот демарш преследует лишь одну цель – накалить накануне выборов молдо-российские отношения и создать в лице России внешнюю угрозу", - отметила Влах.

В качестве аргумента необходимости сохранения Негуцы в должности, Влах привела необходимость наращивания потенциала межрегионального сотрудничества.

"В Гагаузской автономии высоко ценят тесные связи с российскими регионами-партнерами и будут в дальнейшем наращивать потенциал межрегионального сотрудничества", - считает Влах.

В этой связи она объявила, что отказывается принимать участие в заседании, "на котором будет рассмотрена эта скандальная инициатива МИДЕИ".

Как и Ирина Влах, действующий посол Молдовы в России Андрей Негуца входит в ближайшее окружение занимающего должность президента Игоря Додона и был назначен послом весной 2017 года.

В среду пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Александр Ройтман сообщил журналистам, что решение об отзыве Негуцы подготовлено и направлено в правительство для утверждения.

Пока не известны официальные мотивы отзыва посла из Москвы. Также в среду, в МИДЕИ Молдовы был вызван посол России в Молдове, которому была вручена Нота протеста в связи с незаконным удержанием молдавских пилотов, освобожденных из плена в Афганистане и содержащихся в России.