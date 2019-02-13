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Румыния препятствует назначению нового Европейского прокурора

Опубликовано : 14 февраль 2019 г. 10:39 | Просмотров: 395 | Категория: Мир

Румынские власти возбудили уголовное преследование в отношении основного претендента на должность главы Европейского прокурора, бывшего прокурора по борьбе с коррупцией Лауру Котруцэ Ковеси.

Ковеси была извещена, что является подозреваемой по уголовному делу, а ей вменяются обвинения о превышении полномочий, получении взятки и лжесвидетельстве.

По ее мнению, это является попыткой румынских властей заблокировать ее назначение на должность Главы Европейской прокуратуры. Допрос Ковеси запланирован на 15 февраля.

Уголовное преследование в отношении Лауры Котруцэ Ковеси было возбуждено после того, как стало известно, что у нее самые большие шансы возглавить Европейскую прокуратуру, созданную для расследования фактов ущерба бюджету Евросоюза.

Ковеси была отправлена в отставку с должности главы Управления по борьбе с коррупцией Румынии по требованию правящей Социал-демократической партии.

Известно, что за четыре года, сколько Лаура Котруцэ-Ковеси возглавляла антикоррупционное управление, на скамье подсудимых оказались около 900 человек, а ряд чиновников самого высокого ранга были приговорены к различным срокам и наказаниям.

Правящая в Румынии Социал-демократическая партия является партнером принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку правящей в Молдове Демпартии.


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