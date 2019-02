Ткачук - Плахотнюку: Не получится у Вас превратить Парк имени Штефана чел Маре в забетонированную грядку ...

В четверг ряд изданий, близких к Владимиру Плахотнюку, опубликовали некую электронную переписку. По мнению этих изданий, это переписка между экс-депутатом ПКРМ Марком Ткачуком и депутатом Парламента от ЛДПМ Вадимом Пистринчуком. Относится она к первым месяцам 2013 года.

Марк Ткачук немедленно подтвердил подлинность этой переписки. В своем посте в FB под заголовком "Рукописи не горят" он пишет следующее:

«Иногда так важно, когда всякие там разные теневые договоренности, намерения, взаимная координация действий вроде бы непримиримых оппонентов находят документальное подтверждение. Документ - всегда более надежный источник, чем мемуары, истертые временем впечатления, последующие попытки представить себя в более выгодном свете, чем ты, скажем, был.

И вот, наконец, такой документ появился! Уникальный документ! Именно он приоткрывает завесу над одним из самых драматичных и переломных моментов молдавской истории.

Именно тогда, на излете 2012 года, в первые месяцы 2013 года, после мегаскандала в "Пэдуря Домняскэ" сложилось уникальное совпадение интересов между ПКРМ и ЛДПМ. Совпадение интересов состояло в отстранении Плахотнюка с поста вице-спикера, Лупу с поста спикера, отмены целого ряда законов и постановлений Альянса-2 и совместного выхода на досрочные парламентские выборы. Тогда и ПКРМ и ЛДПМ активно трубили о захваченном государстве. Филат ловил кукловода, а его пропагандист Богдан Цырдя с фирменным грохотом озвучивал обличающие эскапады Филата против Плахотнюка», - напомнил события тех лет бывший депутат, отметив, что никакого совместного правления ПКРМ и ЛДПМ быть не могло.

Редкое, судьбоносное сочетание интересов. Понятно, что кратковременное. Никакой коалиции между ПКРМ и ЛДПМ для совместного правления быть не могло. Могла быть техническая коалиция по зачистке всех структур власти от влияния Демократической партии и совместному выходу на досрочные выборы.

Напомню, что значительная, но не важнейшая часть договоренностей была решена. Всех, кого следовало, сняли. Но, провал произошел на последней стометровке. Под прямым давлением еврокомиссара Штефана Фюле, баронессы Эштон и прочих сторонников суверенного развития Молдовы, ЛДПМ и Филата загнали в объятия Демократической партии и либералов. Именно тогда начальники штабов Евросоюза очередной раз цинично предали молдавскую демократию, принеся ее в жертву геополитике. Именно тогда возможная и неминуемая (по данным всех соцопросов) победа ПКРМ для них оказалась более значительным фактором, нежели демократические ценности и принципы.

В итоге, возник очередной Альянс, который избирает Юрия Лянкэ премьером. Альянс, который в скором времени отправит Филата за решетку, а его партию превратит в кладбище. Я тогда Филату сказал, что его подлость и слабость завершится тюремным заключением", - рассказывает в продолжение своей публикации Марк Ткачук. Далее он приводит фрагменты одного из своих интервью тех лет, в котором описывал всю подноготную Влада Филата: «Теперь все ясно. У Филата, как выясняется, была одна, но пламенная страсть: закончить мошенническую сделку по Банку... Во имя этой задачи он отказался от досрочных выборов, от клятвенных обещаний гражданскому обществу, во имя этой "великой цели" он трижды нагибал и разгибал свою партию, превратив парламентскую фракцию ЛДПМ в редчайший вид беспозвоночной политической экзотики.

...Тогда-то Филат и обменял политику на деньги. Большую политику на большие деньги. Срочно конвертировал, так сказать, утрачиваемое влияние... Владимир Васильевич, после такой "истории успеха" лучше сидеть тихо-тихо, где-нибудь в клозете на Болеарских островах и говорить "Занято", а не вылазить с пресс-конференциями. Никто не забыт. Ничто не забыто!».

Если бы не измена Филата, ЛДПМ вполне могла бы стать добропорядочной правой партией, не было бы рейдерского захвата ПКРМ, а Молдова, вероятно, не погрузилась бы в помойную яму, где находится сейчас, - предполагает Марк Ткачук.

"Если бы история тогда пошла иным путем, если бы не измена Филата, вероятно Молдова бы находилась не в той помойной яме, в которой пребывает сейчас. Сама ПКРМ не стала бы, в конце концов, объектом рейдерской атаки, а ЛДПМ, напротив, превратилась бы в добропорядочную правую партию, пусть и оппозиционную.

Но, как говорится, не судьба. Все пошло не так. Филат в тюрьме. ПКРМ сами знаете где. И только Владимир Георгиевич Плахотнюк на своем месте. На месте настоящего историографа и документалиста переживаемой эпохи, от которого не ускользает ни одно сказанное нами слово, ни один написанный мейл.

Оказывается, подслушивать и подсматривать - это не просто грязное занятие, это - неблагодарная, но крайне важная функция - функция археолога, беззаветно преданного исследованию мерзопакостнейшей современности. Как говорится, welcome to the club, Владимир Георгиевич", - продолжает свой рассказ экс-депутат. По его убеждению, этот "археологический слив" не поможет Плахотнюку "превратить Парк имени Штефана чел Маре в забетонированную грядку" под балконом собственного офиса.

"Читайте переписку тех месяцев между Марком Ткачуком и Вадимом Пистринчуком. Почувствуйте дыхание времени! Пронаблюдайте намерения сторон. Вся переписка совершенно подлинная. Да, не сложно догадаться, отчего этот совершенно археологический слив появился сейчас.

Владимир Георгиевич, ну не получится у Вас превратить Парк имени Штефана чел Маре в забетонированную грядку под балконом Вашего офиса. Не удастся Вам переутюжить Кишинев в соответствии с Вашими известными эстетическими представлениями. Вашего тут, в Кишиневе совсем не много. Что, собственно, и нормально! Вы же знаете, что у нас с Вами, как у археологов, из имущества в цене две вещи: рюкзак до кружка!" - подытожил Марк Ткачук.

Агентство OMEGA уже сообщало, что Марк Ткачук накануне уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе. Его активная критика властей по данной проблеме в последние дни широко освещалась молдавской прессой. Считается, что началом разрушения Парка имени Штефана чел Маре, как памятника истории и культуры, стало незаконное строительство принадлежащей лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку гостиницы на месте бывшего кафе «Гугуцэ».