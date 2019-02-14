Дочерняя компания Аэрофлота не пустила на борт самолета легендарного российского артиста ...

Авиакомпания Победа оскандалилась в связи с отказом пустить на борт самолета Народного артиста СССР Василия Ланового из-за проблем с кладью.

Об этом Лановой сообщил журналистам во время творческой встречи с жителями Ростова-на-Дону, приуроченной к освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы немножко опоздали на рейс, но оставалось еще минут 10. Однако нам сказали, у нас не те чемоданы и обычные кофры считаются чемоданами в компании. В общем, глупость несусветная, и когда мы предложили какой-то выход, он взял и выключил все, сказал, что посадка окончена", - сказал Лановой, цитируемый агентством ТАСС.

85-летний Василий Лановой является советским и российским актёром театра и кино, общественным деятелем, педагогом. С 1957 года — артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. Признанный мастер художественного слова (чтец). Снимается в кино с 1954 года.

Авиакомпания "Победа" является российским лоукостером и 100 % дочерним предприятием "Аэрофлота".