Партия Додона намерена лишить Бельцы статуса муниципия ...

(ВИДЕО) Согласно пока скрываемому плану Партии социалистов Игоря Додона, второй по значимости город Молдовы (не считая Тирасполь) может войти в один из районов.

Об этом можно судить, исходя из предвыборного ролика кандидата в депутаты о ПСРМ, нынешнего депутата Александра Нестеровского.

Как сообщает телеканал BTV, в агитационном ролике представителя Игоря Додона отмечается, что пропрезидентская партия предлагает "конкретные решения для того, чтобы жизнь простых жителей районов Бельцы и Сынджерей стала лучше".

Примечательно, что Бельцы, уравненные социалистами с Сынджерейским районом, считаются северной столицей Молдовы. В соответствии с Законом Республики Молдова «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова» Бельцы являются самостоятельной административно-территориальной единицей второго уровня, а в состав муниципия Бельцы входят сёла Садовое и Елизавета.