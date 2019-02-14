Facebook обвинил молдавские власти в пропаганде фейков ...

Компания Facebook удалила почти двести фейковых профилей и страниц, объявив, что часть из них связана с правительством Молдовы.

В соответствующем пресс-релизе компании отмечается, что были удалены 169 профилей и 28 страниц, а также 8 аккаунтов в Instagram. Facebook поясняет, что идентифицированные аккаунты появились в Молдове, с целью ввести читателей в заблуждение в преддверии парламентских выборов 24 февраля.

"Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наша ручная проверка показала, что некоторые из этих действий были связаны с работниками молдавского правительства", - отмечается в пресс-релизе Facebook.

Кроме того, указывается, что на деятельность только части этих фальшивых аккаунтов было потрачено 20 тысяч долларов, часть из которых была уплачена в евро и румынских леях.

Примечательно, что среди удаленных профилей были и страницы, администрируемые одним из идеологов правящей в Молдове Демпартии Ионом Харгелом, активно распространяющим клеветнические материалы.

Сам Харгел уже обвинил Facebook во "вмешательстве в избирательную кампанию в Молдове" и в установлении "диктатуры".

В самом же правительстве, контролируемом олигархом и лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, официально сообщили, что не следят за деятельностью в соцсетях более 200 тысяч сотрудников госструктур, которые "имеют различные политические пристрастия". "Государство обязано сохранять грань между борьбой с фейковыми новостями и обеспечением свободы выражения граждан", - отмечается в комментарии правительства по поводу обвинений компании Facebook. Кроме того, правительство Молдовы намерено запросить по этому поводу дополнительную информацию у самой компании.