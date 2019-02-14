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Додону запретили в Москве привозить бывших пленных пилотов до выборов

Опубликовано : 15 февраль 2019 г. 10:35 | Просмотров: 964 | Категория: Власть

Освобожденные из афганского плена молдавские пилоты будут доставлены в Молдову лишь после выборов, а не в ближайшие дни, как это обещал занимающий должность президента Игорь Додон.

Об этом сообщает авторитетное российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на информированные источники. Эту информацию подтвердил изданию и российский предприниматель, сын генерального прокурора России Игорь Чайка, известный также в качестве одного из бизнес-партнеров и спонсоров Додона. Игорь Чайка известен, как один из самых влиятельных друзей и спонсоров деятельности занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона. Он был неоднократно замечен на различных партийных и общественных мероприятиях с участием Додона.

По данным издания, решение о переносе даты возвращения пилотов на родину принято после того, как в Молдове появились обвинения в том, что летчиков неслучайно освободили в канун намеченных на 24 февраля парламентских выборов и теперь чуть ли не насильно удерживают в России.

Чайка также рассказал российским журналистам некоторые детали операции по освобождению пленных пилотов.

В то же время, ранее Додон объявил, что планировал по возвращению из Мюнхена, где он сечас находится, "заехать в Москву" и лично привезти пилотов в Кишинев.

По утверждению Игоря Чайки, освобождением двух пилотов занимались «гуманитарные и общественные организации», которым это «с божьей помощью удалось».

«Всем занимался я, и все процессы организовывал я», - заявил Чайка. На вопрос, участвовали ли в этом российские госструктуры и спецслужбы, Чайка ответил, что ему об этом неизвестно. Назвать организации, которые были задействованы в освобождении пилотов, он отказался, отметив, что это «сугубо гражданская гуманитарная помощь». «У меня нет одобрения от людей, которые в этом участвовали, распространяться о механике всего этого процесса»,— заключил он.

Обращает на себя внимание дата, когда, по признанию Чайки, к нему обратился Додон с просьбой посодействовать освобождению пилотом. Бизнесмен говорит, что это было в ноябре 2018 года. Эта дата полностью соответствует дате, озвученной вице-спикером парламента Андрианом Канду. По словам Канду, именно тогда плоты должны были быть доставлены в Молдову, но все сорвалось из-за вмешательства Додона.

Ранее уже сообщалось, что в 11 февраля на специально проведенном брифинге для прессы Додон объявил об освобождении находившихся в плену в Афганистане молдавских пилотов "по его личной просьбе".

Додон также объявил, что оба освобожденных пилота уже находятся в одном из госпиталей Москвы и поблагодарил за помощь сына Генпрокурора России Игоря Чайку, известного своими сомнительными бизнес-связями с Додоном.

Принадлежащий молдавской компании Valan вертолет участвовал в гуманитарной операции в Афганистане под эгидой ООН и был сбит талибами в ноябре 2015 года. Два молдавских летчика были захвачены в плен. С тех пор, власти Молдовы ограничились лишь нескольким короткими комментариями о том, что "ведутся работы по спасению молдавских граждан".


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