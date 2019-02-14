Россия предрекает госпереворот в Кишиневе и отстранение Додона от власти ...

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что победа контролируемой Кремлем Партии социалистов приведет к беспорядкам в Молдове и импичменту Додона.

Об этом Патрушев заявил в интервью изданию "Комсомольская правда", говоря о запланированных на 24 февраля парламентских выборах.

По мнению секретаря Совбеза России, организатором переворота в Молдове станет "Запад", который, по его мнению, подталкивает молдавское общество к расколу и конфликтам.

Патрушев считает, что "Запад не устраивает" лидирующая по результатам опросов Партия социалистов про-российского Игоря Додона, " выступающая за развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом, и против румынизации независимой Молдавии".

"Однако это Запад не устраивает. В связи с этим правые силы при его поддержке пытаются дискредитировать всенародно избранного президента Игоря Додона, стремятся навязать мнение о целесообразности отстранения социалистов от избирательной кампании", - утверждает Секретарь Совета безопасности России.

В этой связи он уверен, что "молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу – за или против Запада". "Это привычная политика творцов "цветных революций". Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 г., когда был осуществлен государственный переворот", - заявил он, добавив, что в случае победы социалистов "не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента".

Ранее уже сообщалось, что 12 февраля МИД России распространил Комментарий, в котором обвинил США во вмешательстве в предвыборную кампанию в Молдове, действуя по аналогии с ситуацией в Венесуэле, Сирии и Украине.