Автобус кандидатов партии Плахотнюка передвигается в сопровождении охраны ...

(ФОТО) Дистанцию между кандидатами Демпартии и народом обеспечивают несколько экипажей охраны и патрульные полицейские по всему маршруту следования автобуса.

Фотографии, на которых изображен кортеж "пошедших в народ" кандидатов партии олигарха Владимира Плахотнюка, опубликовала в соцсетях депутат ПКРМ Елена Боднаренко.

"Голубой вагон" поехал в народ. С 3 автомобилями охраны и полицейскими на каждом перекрёстке", - написала Боднаренко.

Судя по фотографиям, автомобили охраны перекрывают все полосы движения, чтобы другие участники движения не смогли приблизиться к автобусу с кандидатами в народные избранники от партии Плахотнюка.