МЕНЮ
Twitter
﻿ 82
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:59  

Власти мобилизуют полицию голосовать за Демпартию Плахотнюка

11:07  

Автобус кандидатов партии Плахотнюка передвигается в сопровождении охраны

15.02.2019  

Кандидат от партии Плахотнюка совершил наезд на журналиста

15.02.2019  

Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

15.02.2019  

Россия предрекает госпереворот в Кишиневе и отстранение Додона от власти

15.02.2019  

Додону запретили в Москве привозить бывших пленных пилотов до выборов
все новости

Автобус кандидатов партии Плахотнюка передвигается в сопровождении охраны

Опубликовано : 16 февраль 2019 г. 11:07 | Просмотров: 431 | Категория: Власть

(ФОТО) Дистанцию между кандидатами Демпартии и народом обеспечивают несколько экипажей охраны и патрульные полицейские по всему маршруту следования автобуса.

Фотографии, на которых изображен кортеж "пошедших в народ" кандидатов партии олигарха Владимира Плахотнюка, опубликовала в соцсетях депутат ПКРМ Елена Боднаренко.

"Голубой вагон" поехал в народ. С 3 автомобилями охраны и полицейскими на каждом перекрёстке", - написала Боднаренко.

Судя по фотографиям, автомобили охраны перекрывают все полосы движения, чтобы другие участники движения не смогли приблизиться к автобусу с кандидатами в народные избранники от партии Плахотнюка.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Власти мобилизуют полицию голосовать за Демпартию Плахотнюка

Власти мобилизуют полицию голосовать за Демпартию Плахотнюка ...

Просмотров: 304
Автобус кандидатов партии Плахотнюка передвигается в сопровождении охраны

Автобус кандидатов партии Плахотнюка передвигается в сопровождении охраны ...

Просмотров: 428
Кандидат от партии Плахотнюка совершил наезд на журналиста

Кандидат от партии Плахотнюка совершил наезд на журналиста ...

Просмотров: 1521
Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности ...

Просмотров: 15369
Россия предрекает госпереворот в Кишиневе и отстранение Додона от власти

Россия предрекает госпереворот в Кишиневе и отстранение Додона от власти ...

Просмотров: 5759
Додону запретили в Москве привозить бывших пленных пилотов до выборов

Додону запретили в Москве привозить бывших пленных пилотов до выборов ...

Просмотров: 1868
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 9454
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 32790
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 32363
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 11084
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах

Просмотров: 54035
Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Молдавские пограничники выпустили из страны разыскиваемого Интерполом преступника

Просмотров: 31711
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Просмотров: 25978
«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Просмотров: 20132
Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Павел Филип выдвинул ультиматум пенсионерам и бюджетникам

Просмотров: 19151
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 18124
Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности

Просмотров: 15369
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Просмотров: 14623
ВЛАСТЬ
Власти мобилизуют полицию голосовать за Демпартию Плахотнюка

Власти мобилизуют полицию голосовать за Демпартию Плахотнюка

11:07  Автобус кандидатов партии Плахотнюка передвигается в сопровождении охраны
15.02.2019  Кандидат от партии Плахотнюка совершил наезд на журналиста
15.02.2019  Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
ЛЮДИ
Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе

Марк Ткачук уличил власти в преднамеренном желании разрушить Центральный парк в Кишиневе

08.02.2019  Умер «лучший Остап» советского кино
14.01.2019  Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева
13.01.2019  Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
Кандидат от партии Плахотнюка совершил наезд на журналиста

Кандидат от партии Плахотнюка совершил наезд на журналиста

09.02.2019  Глава МВД покрывает педофила в полицейских погонах
07.02.2019  В Лондоне арестовано имущество сына осужденного за коррупцию экс-премьера Молдовы
07.02.2019  Пророссийская партия требует исключить Партию социалистов из гонки и посадить ее лидера Игоря Додона в тюрьму



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2019 (62)
Январь 2019 (121)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker