Автобус кандидатов партии Плахотнюка передвигается в сопровождении охраны
|
(ФОТО) Дистанцию между кандидатами Демпартии и народом обеспечивают несколько экипажей охраны и патрульные полицейские по всему маршруту следования автобуса.
Фотографии, на которых изображен кортеж "пошедших в народ" кандидатов партии олигарха Владимира Плахотнюка, опубликовала в соцсетях депутат ПКРМ Елена Боднаренко.
"Голубой вагон" поехал в народ. С 3 автомобилями охраны и полицейскими на каждом перекрёстке", - написала Боднаренко.
Судя по фотографиям, автомобили охраны перекрывают все полосы движения, чтобы другие участники движения не смогли приблизиться к автобусу с кандидатами в народные избранники от партии Плахотнюка.
|
Загрузка...
Похожие новости
ВЛАСТЬ
Кандидат от партии Плахотнюка совершил наезд на журналиста ...Просмотров: 1521
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ