Власти мобилизуют полицию голосовать за Демпартию Плахотнюка ...

Полицейских собирают в Кишинев для детального инструктажа по поводу голосования на предстоящих 24 февраля выборах, а также мобилизуют весь личный состав для приезда в Кишинев после выборов.

Как сообщил источник агентства OMEGA в секретариате МВД, сотрудники территориальных подразделений Национального инспектората полиции получили указание явиться в Кишинев для получения детальных инструкций по поводу голосования личного состава на выборах. В частности, на 19 февраля в Кишинев будут вызваны сотрудники подразделения Nord Национального инспектората полиции, в которое входят патрульные полицейские северных районов.

Полицейским предписано явиться в гражданской форме. В ходе предварительного инструктажа полицейским уже было передано "пожелание руководства" о голосовании за кандидатов Демпартии с обязательным фотографированием проштампованного бюллетеня.

Кроме того, всем полицейским из-за пределов Кишинева поступил приказ о сборе вечером 24 февраля в Кишиневе. Форма одежды - повседневная служебная. Место дислокации - казармы Академии полиции.

Министерство внутренних дел пока не сообщало ничего о том, к каким событиям может готовиться полиция в ночь поле выборов и для чего необходима тотальная мобилизация личного состава на этот день.