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Ангела Меркель выступила в защиту Северного потока-2 и продолжения диалога с Россией

Опубликовано : 16 февраль 2019 г. 18:23 | Просмотров: 235 | Категория: Мир

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает против разрыва Евросоюзом экономических и политических связей с Москвой.

Как  сообщает Deutsche Welle, об этом Меркель заявила в ходе 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы германского правительства, зависимость от российского газа не обусловлена тем, по какому трубопроводу он подается. "Российский газ остается российским газом, поступает ли он через Украину или через Балтийское море", - подчеркнула она.

Меркель напомнила о существовании транснационального магистрального экспортного газопровода "Ямал-Европа", доставляющего в ЕС голубое топливо из Западной Сибири, а также упомянула "Северный поток", являющийся морской веткой последнего. "У нас также есть трубопроводы через Турцию", - добавила она.

"Если мы в период холодной войны в больших объемах импортировали российский газ, то я не знаю, почему сейчас - менее подходящее время, чтобы называть Россию партнером", - отметила Ангела Меркель. "Геостратегически Европа не вправе прерывать отношения с Россией", - добавила она, указав, что не хотела бы, чтобы в своем сотрудничестве Москва полностью переориентировалась на Пекин. "Мы не хотим, чтобы все было передано в распоряжение Китая", - указала она.

В то же время глава германского правительства напомнила о важности "диверсификации энергоисточников" в Европе, напомнив о неиспользуемых в полной мере трубопроводах и о разрешении на поставки сжиженного природного газа из США. Коснулась канцлер и озабоченностей Киева, подчеркнув, что Украина должна остаться страной-транзитером газа.

Конференция проходит в отеле Bayerischer Hof при повышенных мерах безопасности. Мюнхенская конференция впервые была проведена в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста.


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