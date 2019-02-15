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Додон радикально изменил свое отношение к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом

Опубликовано : 17 февраль 2019 г. 00:42 | Просмотров: 128 | Категория: Top News, Власть

Выступавший ранее за денонсацию Соглашения, теперь Додон призывает к реализации этого документа, как основы необходимых для Молдовы реформ.

Об этом занимающий должность президента Молдовы заявил в Мюнхене, встречаясь "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности с евродепутатом Эльмаром Броком.

"Отметил, что Европейский Союз – естественный стратегический партнер Молдовы. Подчеркнул, что реализация Соглашения об Ассоциации РМ-ЕС – это возможность для продвижения необходимых внутренних реформ", - написал Додон в своем фотоотчете для Фэйсбука, передавая содержание своей беседы.

Примечательно, что Додон всегда был противником заключенного Молдовой Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Известен целый ряд его официальных заявлений, в которых он настаивал даже на денонсации Соглашения.

В частности, в ноябре 2014 года, накануне парламентских выборов Додон заявил российскому агентству ТАСС, что Молдова должна денонсировать Соглашение об ассоциации с ЕС и начать процедуру вступления в Таможенный союз.

Пункт об отмене Соглашения об ассоциации с Европейским союзом есть и Программе Партии социалистов, которую он до недавнего времени возглавлял, а сейчас отался ее неформальным лидером.

"ПСРМ будет добиваться денонсации Договора об ассоциации с ЕС и проведения референдума по вопросу вектора развития страны", - говорится в Программе ПСРМ, официально объявленной "пропрезидентской партией", безоговорочно поддерживающей Додона.

О готовности поддержать отмену Соглашения об ассоциации Додон также заявил в феврале 2017 года, во время встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Более того, в ходе своего официального визита в Москву в январе 2017 года, Додон пообещал президенту России Владимиру Путину "аннулировать" Соглашение об ассоциации с Евросоюзом после парламентских выборов.

"Я выступал неоднократно против подписания этого Соглашения, я считаю, что это Соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция, и я поддержу эту позицию, парламентского большинства. Есть Партия социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство и это Соглашение будет аннулировано", - сказал Додон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 17 января 2017 года.

Администрация Додона, а также негласно возглавляемая им Партия социалистов, пока никак не объяснили радикальное изменение отношения Игоря Додона к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Соглашение об ассоциации было подписано между Молдовой и Европейским союзом 27 июня 2014 года. Оно является основополагающим документом в отношениях Молдовы с ЕС и направлено на углубление политических и экономических отношений между Европейским союзом и Молдовой, в том числе через создание Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.


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