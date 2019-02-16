На соборе в Солсбери появился огромный флаг России ...

(ФОТО) На строительных лесах, установленных у собора в британском Солсбери, где в марте прошлого года были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в ночь на воскресенье был вывешен большой российский флаг.

Как сообщает Би-би-си, полотнище провисело не менее часа.

Флаг России, вывешенный на северной стороне здания, заметили на рассвете. В Солсбери солнце взошло в 7:17 по местному времени. По всей видимости, флаг появился там ночью.

Очевидец Ли Мартин рассказал Би-би-си, что увидел флаг размером примерно 10 на 7 метров рано утром.

В 8:30 утра флаг убрали, уточнили в пресс-службе собора. В полиции графства Уилтшир заявили, что пока рано судить, есть ли в произошедшем состав преступления - полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.

Настоятель собора Николас Попадопулос назвал появление российского флага "выдающейся глупостью".

Ранее, британские власти официально обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей веществом "Новичок" (отец и дочь выжили после покушения, умерла британская гражданка, также контактировавшая с веществом). Названы имена нескольких подозреваемых – предполагается, что это агенты российской военной разведки. Двое из них, въезжавшие в Британию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова, в интервью телеканалу Russia Today утверждали, что приезжали в Солсбери как туристы, чтобы "посмотреть на знаменитый шпиль" местного "Солсберецкого собора".