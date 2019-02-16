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В Лондоне осквернили могилу Карла Маркса

Опубликовано : 17 февраль 2019 г. 16:17 | Просмотров: 230 | Категория: Мир

Вандалы написали на мраморном пьедестале Карлу Марксу в Лондоне - "архитектор геноцида" и "мемориал Холокосту большевиков".

Инцидент произошел на кладбище Хайтгейт в Лондоне, а полиция ищет свидетелей акта вандализма.

Как сообщает Deutsche Welle, памятник на могиле немецкого социолога и экономиста Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне осквернили второй раз за две недели.

Сообщается, что в ночь на воскресенье на мраморном пьедестале появились сделанные красной краской надписи  -"мемориал Холокосту большевиков", "архитектор геноцида", "доктрина ненависти" и "террор + тирания".

В некоторых местах каменная поверхность постамента была повреждена.

На неофициальной странице Хайгейтского кладбища в Twitter, кураторы объекта написали: "Бессмысленно, глупо, невежественно. Что бы вы ни думали о наследии Маркса, не следовало заявлять об этом таким образом".

Как пишет газета Evening Standard, факт вандализма выявил Максвелл Блоуфилд, пресс-секретарь Британского музея, в читальном зале которого работал Маркс.

Хайгейтское кладбище - одно из самых известных кладбищ викторианской эпохи в Англии. Оно расположено в лондонском районе Камден.

Могила Маркса и его супруги Женни находится в восточной части кладбища. Установку мемориала там профинансировала Коммунистическая партия Великобритании. Под бронзовым бюстом размещен пьедестал, на котором выбиты цитаты из произведений философа, в частности, слова, которыми оканчивается написанный им "Манифест Коммунистической партии": "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Памятник относится к "первому классу архитектурных сооружений", охраняемых государством и "представляющих особый интерес".

Карл Маркс скончался в Лондоне 14 марта 1883 года.


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