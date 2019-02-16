Саакашвили сравнил ситуацию в Молдове с кризисом в Венесуэле ...

(ВИДЕО) Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что ситуация в Молдове, Украине и Грузии ничем не отличается от того, что сейчас происходит в Венесуэле, а европейским политикам стоило бы более принципиально относиться к нарушениям демократии в этих постсоветских странах.

Об этом Саакашвили заявил в интервью Deutsche Welle, отметив, что подобные параллели проводят и ряд евродепутатов крупнейшей фракции Европарламента (Европейской народной партии - Ред.).

В этой связи Саакашвили заявил, что никакой разницы между происходящим в Венесуэле и этим тремя постсоветскими странами нет.

"Там свои олигархи и здесь свои олигархи, там - имитация политического процесса и здесь [то же], там подтасованы выборы и здесь [то же], там все телеканалы захватила власть и здесь практически все то же самое происходит. И там, и там люди бедные. И там, и там люди уезжают из страны. Нет разницы особой!", - заявил Саакашвили, сравнивая кризис в Венесуэле с ситуацией в Молдове, Украине и Грузии.

Полемизируя с европейскими политиками относительно нежелания "отвлекаться" на ситуацию в этих трех странах из-того, что "надо разбираться с Россией", экс-президент Грузии считает, что "с этим лицемерием надо заканчивать".

"Чтобы из этого состязания с Россией выйти победителем, надо придерживаться принципов. Надо не прощать те же самые приемы, что применяет и Путин. Если мы будем разрешать олигархам отделываться легким испугом каждый раз, когда они крадут выборы, притесняют медиа, или массово нарушают права человека, тогда какое моральное право осуждать других?", - подверг критике Саакашвили толерантный подход европейских политиков к происходящему в Молдове, Украине и Грузии.

23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. В результате, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, а позднее — еще 51 страна мира, включая большинство стран ЕС. Россия, Китай, Иран, Турция, Беларусь, Куба, Никарагуа поддержали Мадуро.