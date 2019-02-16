Более 50 стран признали Гуайдо временным главой Венесуэлы ...

Об этом заявил в субботу вице-президент США Майк Пенс в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, призвав Евросоюз вынести единое решение о признании легитимности Гуайдо.

"Следуя распоряжению президента Трампа, Соединенные Штаты с гордостью стали первой страной, которая признала Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы. Сейчас, 52 государства, включая 30 наших европейских союзников, последовали примеру Америки. Пора, чтобы и остальной мир поступил так же", - отметил Майк Пенс.

Вице-президент США заявил, что таким образом "Старый Свет может занять позицию в защиту свободы в Новом Свете". "Мы все должны поддержать стремление народа Венесуэлы к свободе, демократии и мы призываем Европейский союз признать Хуана Гуайдо в качестве единственного легитимного президента Венесуэлы", - подчеркнул вице-президент США Майк Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Николаса Мадуро, поставив под сомнение его победу на прошедших в 2018 году выборах президента. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США стали первой страной, признавшей легитимность Хуана Гуайдо, отказавшегосся признавать законность президентских выборов.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.