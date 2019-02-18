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Партия Плахотнюка пользуется покровительством со стороны полиции

Опубликовано : 18 февраль 2019 г. 16:27 | Просмотров: 288 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Запрет движения автоколонн по дорогам общего пользования не распространяется на правящую Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка.

На видеокадрах запечатлен предвыборный автопробег Демпартии с флагами этого формирования. Акция проходила 18 февраля в полдень на въезде в г.Окницу.

Примечательно, что с 9 декабря 2018 года вступили в силу поправки в законодательство, запрещающие движение в колоннах по дорогам общего пользования. Согласно новым нормам, введенным правящей Демпартией, подобное нарушение должно наказываться штрафом от 2250 до 3000 леев и тремя штрафными пунктами.

Органы правопорядка, находящиеся под руководством члена ДПМ Александра Жиздана, никак не отреагировали на это нарушение закона со стороны Демпартии.




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