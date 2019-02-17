FLASH: Один из начальников полиции уволен
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С занимаемой должности уволен Начальник Национального инспектората полиции Ливий Базюк.
Как сообщил агентству OMEGA источник в секретариате МВД, решение об его отставке было принято в понедельник.
Начальником НИП станет Марин Максиан, который известен, как один из входящих в окружение олигарха Владимира Плахотнюка.
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