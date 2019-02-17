В Сороках обстрелян офис Партии коммунистов ...

Следы обстрела были зафиксированы депутатом Партии коммунистов Еленой Боднаренко, которая и предала этот факт гласности.

«Нет, не могут быть честными выборы в захваченном государстве! Сегодня ночью в Сороках неизвестные стреляли по окнам офиса районного комитета Партии коммунистов. Завтра будут стрелять по людям?», - написала Боднаренко в соцсетях, приложив и фотографию с места происшествия.

Елена Боднаренко является кандидатом от этой партии по Сорокскому одномандатному округу, а в окне, в которое были произведены предположительно два выстрела, находился предвыборный баннер с ее изображением.

Полиция подтвердила наличие "отверстий" на здании Сорокского райкома ПКРМ, отказавшись что-либо пока комментировать.