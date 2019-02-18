Украина готовит к открытию транспортный коридор в обход Молдовы ...

Летом готовится к открытию крупнотоннажная паромная переправа по Дунаю "Орловка (Украина) - Исакча (Румыния)".

На официальном сайте Администрации морских портов Украины объявлено, что открытие переправы через Дунай планируется летом 2019 года.

"Украинская сторона завершает подготовку к открытию нового пункта пропуска на границе с Румынией. Он будет обеспечивать пропуск пассажиров и грузов, которые будут следовать паромной переправой между украинской Орловкой и румынской Исакчей", - отмечается в сообщении Администрации морских портов Украины.

Это сообщение появилось после того, как 12 февраля президент Украины Петр Порошенко официально открыл движение по отремонтированной трассе Одесса-Рени.

Планируется, что паромная переправа начнет работу летом 2019 года и сможет пропускать около тысячи грузовиков и 250 легковых авто в сутки.

Строительство паромной переправы Орловка — Исакча стартовало осенью 2015 года. В проект переправы входят дорога общего назначения, складской комплекс, существующая дамба, причальное сооружение, площадка отстоя и ожидания автотранспорта и другие объекты.

Объекты переправы строятся на самом узком участке Дуная — расстояние между украинским и румынским берегами составляет не более 900 метров. Планируется, что переправу будут обслуживать четыре парома с осадкой 1,5 метра.

Переправа позволит автотранспорту экономить несколько часов времени на пути из Украины в Румынию и избежать дополнительного транзита через территорию Молдовы.

Сегодня, украинские автомобили, направляющиеся в Европу из Одессы, следуют, в основном, через молдо-румынский пункт пропуска Джурджулешты - Галаць.