Белоруссия стала одним из врагов экономики России ...

В России определен список "экономических врагов", в который вошли даже ближайшие союзники Москвы.

Согласно опубликованной на сайте Минэкономразвития презентации, против российских товаров действуют 159 ограничений в 62 странах. Эксперты оценивают ущерб от них в $6,3 млрд в год. В тройку лидеров, как по числу ограничений, так и по объему ущерба, вошли ЕС, США и Украина.

Примечательно, что в лидеры по количеству ограничений вошли и такие союзники России, как Беларусь, Турция, Китай и Иран.

Из подготовленной министерством презентации следует, что лидером по количеству введенных ограничений в отношении российских товаров стал Евросоюз (25), на втором месте — Украина (22), далее следуют Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12) и США (9).

В то же время, по предполагаемому ущербу экономике России распределение стран получилось иным: на первом месте — ЕС ($2,4 млрд), на втором — США ($1,1 млрд), на третьем — Украина ($775 млн). За ними следуют Турция ($713 млн), Индия ($377 млн), Иран ($320 млн) и Китай ($174 млн).

Ущерб российской экономике от действий союзной Беларуси определен 42 млн. долларов.

Наибольшие потери от защитных мер понес металлургический сектор — почти $4 млрд, на втором месте сельскохозяйственная промышленность — $1,1 млрд, а замыкает тройку химическая промышленность, которая понесла потери в размере $640 млн.