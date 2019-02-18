Суд выскажется по поводу зарубежной поддержки предвыборной кампании партии Додона ...

С таким требованием в суд обратились политзаключенный Григорий Петренко и адвокат Эдуард Руденко.

В качестве фактов, которым суд обязан дать квалификацию, приведены обещания занимающего должность президента Игоря Додона, основанные на официальных заверениях властей России о так называемой "амнистии" для молдавских граждан, незаконно находящихся на территории России.

"Учитывая приближающиеся парламентские выборы, не исключено, что если к власти опять придут так называемые «проевропейские» силы (что маловероятно), которые неоднократно действовали в однозначно антироссийском русле, этот шаг, амнистия 200 тысяч наших сограждан, может быть пересмотрен и даже отменен", - приводится в качестве аргумента истцов заявление Игоря Додона, широко растиражированное в партийной предвыборной газете ПСРМ "Социалисты".

Согласно исковому заявлению, введение этой "амнистии" при обязательном выезде в Молдову на период выборов является фактом вмешательства в избирательный процесс.

Кроме того, истцы расценивают, как вмешательство и "либерализацию" режима ввоза молдавской продукции на территорию Российской Федерации с 1 января 2019 года. Факт вмешательства был косвенно подтвержден и самим Додоном на своей пресс-конференции 5 ноября прошлого года. Тогда, Додон сообщил, что "если останется то же правительство и то же парламентское большинство, которые не хотят ни с кем говорить, пошлины вернутся".

Комментируя поданное заявление в суд, Григорий Петренко написал, что расценивает эти парламентские выборы, как "тараканьи бегах под патронажем Плахотнюка", но считает, что "троллинг стоит продолжить". "Если уж и троллить эти так называемые выборы, кукольные суды Плахотнюка и всех подыгрывающих ему участников так называемых выборов, то троллить, а значит издевательски провоцировать, насмехаться и изгаляться над всеми ними надо по полной!", - написал Петренко в соцсетях.

"Сегодня я подал иск в суд с требованием констатировать факт внешнего вмешательства в избирательный процесс! Я считаю, что Плахотнюку стоит определиться, было вмешательство РФ или нет. Если оно было, а с этим сложно поспорить, тогда пусть отменяют свои псевдовыборы.

Если же вмешательства не было, тогда пусть молдавское плахосудие об этом четко выскажется. Заодно успокоит Додона с его «социалистами», а то они уже переживают, что их снимут с выборов, и их голоса не понадобятся для будущего парламентского большинства с опг ДПМ", - отметил он.

Петренко считает, что сегодня Плахотнюк может снять любую партию, не допустить любого кандидата, отменить результаты, нарисовать другие, провести новые выборы. "Я считаю, что этому режиму надо дать возможность довести ситуацию с так называемыми выборами до полного абсурда", - добавил он.

Известно, что Партия социалистов, а также контролирующий ее Игорь Додон активно поддерживаются властями Российской Федерации. Этот факт активно используется социалистам в ходе предвыборной агитации.

Согласно ст.73(2) Кодекса о выборах, жалобы по поводу действий либо бездействий конкурентов на выборах рассматриваются в течение 5 дней, но не позже дня выборов.