Додон не смог защитить приглашенных им же российских журналистов
|
Направлявшихся к занимающему должность президента Игорю Додону российских журналистов выслали из аэропорта Кишинева.
Во вторник молдавские власти запретили въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и "Россия 1", направлявшимся в Кишинев для интервью с Игорем Додоном.
Как и ранее, несмотря на свою функцию во власти, Додон ограничился заявлением пресс-службы своей администрации, выразившей свое "возмущение".
"Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова съемочным группам российских телеканалов НТВ и "Россия 1", которые намеревались взять интервью у президента республики Игоря Додона. Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов по отношению к нашему партнеру - РФ, и как явное ограничение доступа журналистов к информации", - говорится в комментарии пресс-службы президента.
|