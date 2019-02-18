Додон не смог защитить приглашенных им же российских журналистов ...

Во вторник молдавские власти запретили въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и "Россия 1", направлявшимся в Кишинев для интервью с Игорем Додоном.

Как и ранее, несмотря на свою функцию во власти, Додон ограничился заявлением пресс-службы своей администрации, выразившей свое "возмущение".

"Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова съемочным группам российских телеканалов НТВ и "Россия 1", которые намеревались взять интервью у президента республики Игоря Додона. Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов по отношению к нашему партнеру - РФ, и как явное ограничение доступа журналистов к информации", - говорится в комментарии пресс-службы президента.