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Додон не смог защитить приглашенных им же российских журналистов

Опубликовано : 19 февраль 2019 г. 17:15 | Просмотров: 122 | Категория: Власть

Направлявшихся к занимающему должность президента Игорю Додону российских журналистов выслали из аэропорта Кишинева.

Во вторник молдавские власти запретили въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и "Россия 1", направлявшимся в Кишинев для интервью с Игорем Додоном.

Как и ранее, несмотря на свою функцию во власти, Додон ограничился заявлением пресс-службы своей администрации, выразившей свое "возмущение".

"Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова съемочным группам российских телеканалов НТВ и "Россия 1", которые намеревались взять интервью у президента республики Игоря Додона. Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов по отношению к нашему партнеру - РФ, и как явное ограничение доступа журналистов к информации", - говорится в комментарии пресс-службы президента.


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