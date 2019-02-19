Додон приготовился протестовать ...

Боявшийся два года протестовать, "чтобы не угрожать стабильности", Игорь Додон призвал своих сторонников приготовиться к мобилизации для "массового выхода на площадь".

Об этом занимающий должность президента Игорь Додон объявил во вторник в соцсетях, сообщив, что правящая Демпартия намерена созвать заседание парламента в четверг, 21 февраля.

По мнению Додона, власти либо снимут с выборов контролируемую им Партию социалистов, либо "ударит по институту президента".

"Если это произойдет, у нас не будет другого выхода, чем выйти массово на площадь и не признать эти выборы. Легитимность этих выборов будет под вопросом", - заявил Додон.

В этой связи он призвал своих сторонников быть готовыми "дать жесткий отпор властям" и выйти на протест.

"Я не исключаю, что в четверг-пятницу они могут пойти на крайние меры в отношении президента и одной политической силы страны, которая имеет большие шансы победить на этих выборах. Поэтому я призываю всех, в четверг и в пятницу, может быть и завтра, быть готовыми к тому, чтобы когда я выйду и призову, чтобы десятки тысяч человек были здесь, перед президентурой", - отметил он.

В то же время, он подчеркнул, что "не хочет дестабилизации" ситуации в стране, но не исключил варианта "жестко дать отпор".

Ранее уже сообщалось, что 22 января пророссийский президент Молдовы Игорь Додон созвал перед своей резиденцией ветеранов МВД и Вооруженных сил, резервистов, спортсменов под видом «Народно-патриотического движения в поддержку президента».

Как заявил тогда Додон, выступая перед собравшимися, «сегодня здесь те, кто хочет защищать институт президентства и президентское государство».

Додон не скрывал, что создание этого военизированного движения напрямую связано с проводимыми парламентскими выборами. "Я уверен, победа и успех будут на нашей стороне, если каждый приведет с собой еще по 5-10 человек, чтобы нас здесь перед Администрацией президента было 10 тысяч, а не 1500, как сейчас", - дал ясно понять Додон о целях собравшихся.

Как сообщил агентству OMEGA источник в администрации Додона, «движение в поддержку президента» является по сути «отрядом самообороны» со структурной рамификацией во всех районах Молдовы на базе структур Партии социалистов. Именно поэтому в него объединены мужчины, преимущественно ветераны силовых структур.