Полицейских собрали в Кишиневе для агитации за партию Плахотнюка ...

Во вторник, сотрудников Национального инспектората полиции со всей страны собрали во Дворце железнодорожников под видом "подведения итогов", а в ходе собрания "неожиданно" появился лидер правящей Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк.

Как сообщили агентству OMEGA участники собрания, Плахотнюк появился в сопровождении Константина Ботнаря, а вся его речь была посвящена необходимости голосования за возглавляемую им Демпартию.

В ходе своего выступления перед полицейскими, Плахотнюк назвал своих конкурентов на выборах "отбросами", отметив, что "кроме как за ДПМ вам даже не за кого голосовать".

Кроме того, Владимир Плахотнюк напомнил о ситуации 2016 года, когда протестующие против утверждения правительства Павла Филипа пытались ворваться в парламент. В этой связи он отметил, что в случае повторения такого сценария после 24 февраля, "сейчас будем действовать жестко, по закону, а не так как в 2016 году".

Одним из главных агитаторов за Демпартию был зам.главы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, который готовится возглавить МВД. Кавкалюк заявил присутствующим, что Плахотнюк является "самым влиятельным человеком в стране", "все, что он обещает - делает".

Кавкалюк так же вспомнил события 2016 года, сказав, что "Плахотнюк пожалел протестующих" и не отдал приказ их разгонять. Примечательно, что Кавкалюк не сказал, почему он должен был слушать приказы Плахотнюка, который в 2016 году, как и сейчас, не занимал ни одной государственной должности.

Заканчивая свою речь перед полицейскими, Кавкалюк заявил, что за конкурентов Демпартии "голосовать нельзя".

Демпартия пока не сообщала о проведенной агитационной предвыборной встрече с сотрудниками Национального инспектората полиции.