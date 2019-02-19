Канду заставил больных стариков и детей дожидаться окончания своей предвыборной встречи с врачами ...

(ВИДЕО) Врачей Каларашской поликлиники согнали на предвыборную встречу с вице-председателем правящей Демпартии и спикером парламента Андрианом Канду в самый разгар рабочего дня, заставив пациентов дожидаться окончания предвыборной агитации.

Как сообщает телеканал ProTV, инцидент имел место во вторник в больнице Калараша а десятки пациентов, среди которых старики и дети, вынуждены были дожидаться возвращения врачей с предвыборной агитации.

В то же время, Канду цинично заявил журналистам, что "процесс лечения не был прерван".

"Мы успели заглянуть и в больницу, и, кстати, мы не прерывали процесс лечения пациентов", – отметил он.