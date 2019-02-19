Скончался один из лидеров Либеральной партии
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Бывший депутат Борис Виеру, являвшийся долгое время вице-председателем Либеральной партии, скончался в среду после тяжелой и продолжительной болезни.
Сообщение о смерти Виеру появилось на официальной странице Либеральной партии в соцсетях.
Журналисту по профессии Борису Виеру был 61 год. Известно, что он тяжело заболел еще будучи депутатом парламента созыва 2010-2014 г.г.
Борис Виеру был депутатом от этой партии в 2009-2014 г.г.
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