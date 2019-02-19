Скончался один из лидеров Либеральной партии ...

Бывший депутат Борис Виеру, являвшийся долгое время вице-председателем Либеральной партии, скончался в среду после тяжелой и продолжительной болезни.

Сообщение о смерти Виеру появилось на официальной странице Либеральной партии в соцсетях.

Журналисту по профессии Борису Виеру был 61 год. Известно, что он тяжело заболел еще будучи депутатом парламента созыва 2010-2014 г.г.

Борис Виеру был депутатом от этой партии в 2009-2014 г.г.