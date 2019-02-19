ОБСЕ сожалеет о высылке российских журналистов из Молдовы ...

Высылка приехавших в Кишинев журналистов телеканалов НТВ и "Россия-1" вызвала сожаление со стороны Представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира.

Дезир написал об этом в среду на своей официальной странице в Твиттере.

"Я сожалею в связи с отказом во въезде съемочных групп НТВ и Россия-1, российских журналистов, имевшим место 18-19 февраля. Вновь призываю власти содействовать аккредитации иностранных журналистов и позволять им беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью на пространстве ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что во вторник молдавские власти запретили въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и "Россия 1", направлявшимся в Кишинев для интервью с Игорем Додоном.

Как и ранее, несмотря на свою функцию во власти, Додон ограничился заявлением пресс-службы своей администрации, выразившей свое "возмущение" по поводу нарушения прав приглашенных им же журналистов.