Посольство США предупреждает о возможных массовых протестах в Кишиневе ...

Находящихся в Молдове американцев предупредили об опасности массовых акций протеста, которые могут вспыхнуть в Молдове после запланированных на 24 февраля парламентских выборов.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте посольства США в Молдове.

"Как и в прежние годы, после выборов, возможно, вспыхнут протесты. Даже мирные манифестации в любой момент могут представлять опасность. Массовые собрания могут затруднить движение в городе", - говорится в сообщении посольства США в связи с возможными протестами после дня выборов.

В этой связи, дипмиссия США призвала находящихся в Молдове американских граждан принять целый ряд мер для обеспечения собственной безопасности.

"Избегайте места демонстраций; Будьте внимательны, если внезапно Вы оказались вблизи протестов; Мониторизируйте местные СМИ; Будьте готовы к задержкам в пути и перекрытию дорог; Не выделяйтесь; Изучите личные планы по обеспечению безопасности", - перечислены меры предосторожности на сайте посольства США по поводу возможных беспорядков в Кишиневе.

Ране уже сообщалось, что на прошедшей во вторник предвыборной встрече лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка с сотрудниками Национального инспектората полиции, он заявил, что в случае протестов будет отдан приказ по их жесткому подавлению "в соответствии с законом".