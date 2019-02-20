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В Германии начались аресты имущества по делу, к которому причастен клан Плахотнюка

Опубликовано : 21 февраль 2019 г. 00:09 | Просмотров: 1550 | Категория: Top News, Криминал, Мир

Арест имущества проведен следственными органами Германии в рамках расследования крупнейшей схемы по отмыванию 22 миллиардов долларов из России, к которой, как известно имел непосредственное отношение клан олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка.

Как сообщает Deutsche Welle, по результатам следствия были конфискованы четыре здания в Германии, а также деньги в ФРГ и Латвии. Общая сумма изъятых средств составляет около 50 миллионов евро.

Прокуратура в Мюнхене и Федеральное ведомство по уголовным делам сообщили в среду, что дело расследуется в связи со схемой, получившей название "Ландромат" или "Русская прачечная", по которой через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены 22 миллиарда долларов.

Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 миллионов евро. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представительница прокуратуры.

Конфискованы были четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе. Кроме того, следователи изъяли 6,7 миллиона евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 миллиона евро на счету в одном из банков Латвии.

О мошеннической схеме "Ландромат" стало известно в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Ранее, в ходе журналистских расследований RISE Moldova были представлены документы, согласно которым ключевая компания бизнес-империи Плахотнюка OTIV Prime Holding (тогда ее руководителем был нынешний спикер парламента Андриан Канду) была замечена в одной из сделок, перечисляя 75 миллионов долларов со счетов компании, вовлеченной в "Ландромат".  Кроме того, процесс отмывания миллиардов долларов обеспечивался через молдавские суды, также контролируемые Владимиром Плахотнюком.


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