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Додон готовится предъявить территориальные претензии к Румынии и Украине

Опубликовано : 21 февраль 2019 г. 09:43 | Просмотров: 1410 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон заявил, что вопрос молдавской территории в Украине и в Румынии "пока не поднимается".

Об этом Додон заявил в четверг, в ходе своей встречи в Комрате, отметив, что молдаване есть "на молдавской земле в Румынии, на Украине и так далее".

"Но мы пока вопрос не ставим об этом", - многозначительно объявил занимающий должность президента Молдовы. Он не уточнил детали и характер претензий к соседним странам.

Известно, что в Украине молдаване компактно проживают, в основном, в Южной Бессарабии и Северной Буковине. Кроме того, ранее Додон неоднократно заявлял, что границы Республики Молдова несправедливо установлены по реке Прут, в то время, как  большая часть исторической территории Молдовы ныне находится в Румынии.




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