Суд и ЦИК уличены в преднамеренном отказе от рассмотрения нарушений на выборах ...

(DOC) Жалоба идентичного содержания, направленная в суд и Окружной избирательный совет, стала предметом была отклонена обеими структурами по причине "несоответствия компетентности".

Жалобы были поданы кандидатом "Нашей партии" по Бельцкому одномандатному округу Еленой Грицко в связи с грубыми нарушениями, допущенными кандидатом от Партии социалистов Александра Нестеровского.

Как сообщили агентству в пресс-службе "Нашей партии", зная ухищрения, которыми пользуются власти, защищая провластных кандидатов, жалоба идентичного содержания была направлена и в суд и в Окружной избирательный совет.

В полученных ответах соответствующие инстанции переложили ответственность друг на друга, оставив таким образом нерассмотренными и безнаказанными нарушения, допущенные представителем партии Додона.

Предметом жалобы являлось использование кандидатом-социалистом в нарушение Кодекса о выборах государственной символики в его предвыборных роликах.