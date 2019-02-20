Блок Майи Санду и Андрея Нэстасе объявил себя окруженным врагами ...

Об этом говорится в публично подписанном всеми кандидатами от блока ACUM "обязательством перед избирателями".

Само мероприятие по подписанию "антиолигархического" обязательства проходило в зале, принадлежащем основному обвиняемому по делу об украденном миллиарде долларов Илану Шору.

Согласно этому документу, "врагами" являются не только ДПМ, Партия социалистов и партия "ШОР", но также и "Наша партия", а кроме них и "другие про-олигархические и антиевропейские формирования, в случае их прохождения в парламент".

Соответственно, блок Санду и Нэстасе перечисли всех возможных претендентов на депутатские мандаты, кроме кандидатов от своего блока. Примечательно, что это заявление сделано на фоне все более частых объявлений о том, что именно в составе блока ACUM есть не менее 7 кандидатов, готовых в первые недели после выборов выйти из Блока и примкнуть к Демпартии.

Майя Санду и Андрей Нэстасе не смогли объяснить журналистам, с кем же они намерены сотрудничать в будущем парламенте, в условиях, когда у них нет шансов на получение большинства, а все остальные депутаты уже определены в качестве "пособников" Плахотнюка и Шора.