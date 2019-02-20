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Полиция готовится к силовому разгону массовых акций протеста

Опубликовано : 21 февраль 2019 г. 20:15 | Просмотров: 664 | Категория: Власть

Накануне выборов, полиция приведена в повышенную боевую готовность, а личный состав инструктируется по поводу действий при разгоне манифестантов.

Как сообщил агентству OMEGA источник в секретариате МВД, в четверг подразделения Национального инспектората патрулирования (INP) были собраны по зонам (Юг, Кишинев, Север) для отработки действий по разгону манифестаций после объявления результатов выборов 24 февраля.

Отдельным моментом в ходе инструктажа было применение силы и спецсредств. Одним из новшеств при разгоне манифестантов станет дымовая шашка паралитического действия (так называемая "синеглазка" - хлорпикриновая слезоточивая шашка).

Полицейским были розданы кодифицированные сигналы действий при разгоне манифестаций. Среди них - сигнал "три двойки плюс", который означает применение активных спецсредств. "Три тройки плюс" - выдвижение в сторону толпы.

Возглавляемое членом Демпартии Александром Жизданом Министерство внутренних дел пока ничего не сообщало о цели активизировавшихся накануне выборов учений полиции по разгону манифестантов.

В среду посольство США в Молдове опубликовало официальное предупреждение для американских граждан о возможных акциях протеста в Кишиневе после проведения парламентских выборов.


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