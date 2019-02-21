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Ренато Усатый обвинил Додона в организации угроз расправы с членами его семьи

Опубликовано : 21 февраль 2019 г. 22:10 | Просмотров: 779 | Категория: Власть, Криминал

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый объявил, что заказчиком регулярных угроз расправы с его дочкой и родителями является занимающий должность президента Игорь Додон.

Об этом Усатый сообщил в своем видеообращении, отметив, что целью этих угроз был уход Усатого из политики.

По словам Усатого, когда к нему начали поступать угрозы, он прежде всего подумал на олигарха Владимира Плахотнюка, а также осужденного в деле о «краже века» Илана Шора, «Игорь Додон где-то замыкал эту тройку».

Он сообщил, что при помощи нескольких "талантливых студентов" удалось установить не только модель телефона и его IMEI код, но и IP адреса, местоположение устройств, точек WI-FI, откуда высылались сообщения с угрозами. Усатый также отметил, что сообщения о сценами издевательств над ребенком высылались ему регулярно с различный телефонов самых дорогих модификаций.

«Буквально недавно выяснилось, что человек, который писал эти сообщения, находился на связи с Игорем Додоном. Я до конца не хотел в это верить. То, что Додон мерзкий и подлый, я знаю, но не мог на него подумать, зная, что у него самого трое детей», - отметил Усатый.

Однако, в последствии Усатому предоставили и доказательства, которые подтвердили, кто является истинным заказчиком угроз.

«Я бы никогда себе не позволил такую мерзость в отношении их семей – добавил Усатый, обратившись к исполнителю преступления – он и те, кто заказал эту чернуху с тем, как насилуют детей, сжигают, вырезают их буду сидеть «правильно» и «качественно».

«После того, что позволил себе Додон по отношению к моему ребенку и моим родителями, я могу позволить себе в отношении него все, что угодно. Я жалею только об одном: Додон, который брал у меня деньги, который ел за моим столом, оказался мерзким негодяем, который полез туда, куда лезть ему не следовало», - подытожил Усатый.

Ранее уже сообщалось, что в сентябре 2018 года Ренато Усатый получил ряд сообщений с угрозой расправы с живущими в Молдове матерью и дочкой.


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