Плахотнюк и Платон обвинены в преступном выводе из России более 37 миллиардов рублей ...

Лидер правящей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк совместно с бизнесменом Вячеславом Платоном уличены в деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 млрд рублей.

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе МВД России.

«​Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — говорится в сообщении. По этому делу уже задержан житель Московского региона Александр Корин, на время следствия он заключен под стражу.

Как сообщает МВД России, наряду с Платоном, Плахотнюк участвовал в создании международного преступного сообщества в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

"В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей", - отмечается в пресс-релизе МВД России.

В конце 2017 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Плахотнюка, которого обвинили в покушении на убийство. Сам Плахотнюк обвинения в свой адрес отвергал, а в его партии решение суда назвали политическим.