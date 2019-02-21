Фонд жены Додона спонсируется сыном Генпрокурора России ...

Об этом говорится в журналистском расследовании LINX Румынского центра расследовательской журналистики.

"Согласно ряду конфиденциальных документов (происходящих из Республики Молдова) и изученных Румынским центром расследовательской журналистики, 16 августа 2017 года на банковский счет в евро (открытый в банке Victoribank в Кишиневе) Фонда ”Din Suflet” поступила сумма в 70 тысяч евро", - говорится в расследовании.

Уточняется, что эта сумма была переведена со счета, открытого Игорем Чайкой в московском "Абсолют банке".

Издание отмечает, что в скором времени после этого перевода, Чайка становится "бизнес-послом" "Деловой России в Молдове и Приднестровье.

Примечательно, что Чайка известен, как один из самых влиятельных друзей и спонсоров деятельности занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона. Он был неоднократно замечен на различных партийных и общественных мероприятиях с участием Додона.

Ранее Додон заявил, что не намерен предавать гласности источники происхождения доходов Фонда «первой леди» (так Додон официально называет свою жену). Основанием для такого решения является, по словам Додона, требования спонсоров о сохранении их анонимности.

В СМИ неоднократно уже сообщалось о том, что под видом благотворительного фонда своей супруги Додон использует коррупционные схемы, финансируемые из-за рубежа. Кроме того, в нарушение закона, в деятельность фонда напрямую вовлечены сотрудники аппарата президента.

Возглавляемый женой Додона - Галиной фонд ”Din suflet” («От души») напрямую задействован в акциях фактически принадлежащей Игорю Додону Партии социалистов. Это происходит, несмотря на неполитический характер деятельности фонда.

Правоохранительные структуры никак не реагируют на очевидные факты коррупционной деятельности высшего должностного лица.