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В ДПМ назвали вмешательством в выборы обвинение Плахотнюка в отмывании российских миллиардов

Опубликовано : 22 февраль 2019 г. 11:14 | Просмотров: 300 | Категория: Власть

Уголовное преследование в отношении лидера Демпартии Владимира Плахотнюка по обвинению в выводе 37 миллиардов рублей из России является "попыткой повлиять на результаты выборов".

Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь, комментируя пресс-релиз МВД России об обвинении Плахотнюка, который вместе с Вячеславом Платоном организовали международное преступное сообщество с целью незаконного вывода из России 37 миллиардов рублей.

«Так называемое дело открытое россиянами против председателя ДПМ за два дня до выборов, это очевидное вмешательство и попытка повлиять на результат выборов в нашей стране», - написал Гамурарь.

Представитель партии Плахотнюка обвинил Россию в "гибридной войне", которая, по его мнению, "ведется не только против ДПМ, но и против Молдовы и ее граждан". "Эта новая акция - очень серьезное вмешательство в избирательный процесс в стране», - отмечается в заявлении пресс-секретаря ДПМ.

В этой связи он сообщил, что правящая в Молдове Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка намерена обратиться в международные структуры и к наблюдателям на выборах, расценивая заявление МВД России, как "вмешательством Российской федерации в выборы в Молдове".

В пятницу МВД России сообщило об уголовном преследовании в отношении членов международного преступного сообщества, в которое в качестве организаторов входили Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. По данным российских следователей, Платон и  Плахотнюк участвовали в создании международного преступного сообщества в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

"В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей", - отмечается в пресс-релизе МВД России.


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